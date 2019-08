Falha em piscina de ondas causa tsunami e fere 44 pessoas; veja vídeo

São Paulo – Uma falha em uma piscina de ondas gerou um tsunami artificial que feriu ao menos 44 pessoas. O incidente aconteceu no início desta semana no parque Yulong Shuiyun, em Longjing, que fica China, próxima da fronteira com a Coreia do Norte.

As informações são do jornal Southern China Morning Post e foram repercutidas pela imprensa internacional, como a revista norte-americana Time. Veja imagens do momento em que a onda gigante atingiu as pessoas que se banhavam na piscina:

De acordo com investigações iniciais, a falha foi causada por uma queda de energia, que danificou o sistema que gera as ondas e fez com que as mesmas se descontrolassem. O parque permanecerá fechado enquanto as investigações estiverem em andamento.