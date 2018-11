Facebook bloqueia 115 contas na véspera das eleições legislativas nos EUA

Washington – O Facebook fechou 30 das suas contas e outras 85 do Instagram nesta segunda-feira, véspera das eleições de meio mandato nos Estados Unidos, depois que as autoridades americanas alertaram de seus vínculos com “entidades estrangeiras”.

“No domingo durante a noite, as forças de segurança dos EUA se puseram em contato conosco devido a uma atividade on-line que tinham detectado recentemente e que acreditavam estar vinculada a entidades estrangeiras”, indicou em comunicado o Facebook.

A companhia com sede em Menlo Parl (Califórnia) identificou então 30 contas do Facebook e 85 do Instragram que participavam de um aparente “comportamento coordenado inédito”.

“Bloqueamos imediatamente essas contas e agora as estamos investigando com mais profundidade”, acrescentou a companhia.

Segundo o Facebook, a maioria das 30 contas nessa rede social estavam em francês e russo, enquanto as 85 do Instagram, em inglês. Algumas estavam focadas em famosos e outras no debate “político”.

“Normalmente, iríamos além na nossa investigação antes de anunciar algo publicamente. Mas, dado que estamos a um só dia de eleições importantes nos EUA, queríamos informar nossa ação e os fatos que sabemos”, concluiu a empresa. EFE