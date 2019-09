Explosões aterrorizam eleições presidenciais do Afeganistão

Cabul – Pelo menos duas explosões sem vítimas em Cabul, no Afeganistão, e detonações controladas de bombas no sul do país abalaram neste sábado as eleições presidenciais afegãs, realizadas sob a ameaça dos talibãs, que se opõem ao pleito.

Por volta das 9h30 (1h30 de Brasília), cerca de duas horas depois da abertura dos colégios eleitorais, duas explosões foram registradas em dois centros de votação em Cabul, segundo informações passadas à Agência Efe pelo porta-voz da polícia da capital, Firdaws Faramarz. Ele disse que não houve feridos.

“A primeira foi um estrondo sônico, que provocou apenas um grande barulho, e na segunda também não houve vítimas”, disse Faramarz.

Cabul parece hoje uma cidade fantasma, tomada pelas forças de segurança, com ruas cortadas e controles a cada poucos metros. Em Kandahar, no sul do Afeganistão, as forças de segurança desativaram desde ontem à noite 31 artefatos explosivos improvisados, e várias minas foram detonadas de forma controlada, disse à Efe o porta-voz do governador provincial, Bahir Ahmadi. “Não houve vítimas, ninguém resultou ferido ou morto”, declarou.