Explosão na entrada de escritório dos correios nos EUA deixa oito feridos

Washington – Oito pessoas tiveram que ser atendidas nesta quarta-feira pelos serviços médicos devido à explosão de um veículo que estava estacionado na entrada de um escritório dos correios na cidade de Lexington (Kentucky), informaram fontes oficiais.

Após a explosão, que aconteceu no começo da manhã e aparentemente foi acidental, as autoridades levaram os feridos a um hospital próximo, afirmou o Departamento de Bombeiros municipais através de de uma mensagem no Twitter.

Duas vítimas apresentavam queimaduras e lesões, enquanto os outros seis feridos foram levados ao hospital “por precaução”.

A explosão despertou o alarme, especialmente depois que em março deste ano o jovem Mark Anthony Conditt colocou as autoridades em xeque ao mandar até cinco pacotes-bomba pelo correio no estado do Texas, até dentro carro detonou um explosivo ao se ver rodeado pela polícia.

No entanto, por enquanto as autoridades descartaram tratar a explosão como atentado terrorista.

“Nada nos leva a acreditar que isto não seja uma explosão acidental (…). Ficaremos no local por várias horas investigando e fazendo a segurança da zona”, indicou o Departamento de Bombeiros.