Explosão em restaurante mata duas pessoas em Quito

Duas pessoas morreram e outras doze ficaram feridas em uma explosão ocorrida na noite de Natal em um restaurante de Quito, informaram as autoridades nesta segunda-feira.

A explosão matou um menino de sete anos e uma idosa de 82. Os feridos sofreram queimaduras e traumatismos, declarou à AFP Cristian Rivera, técnico de riscos da prefeitura de Quito.

O acidente ocorreu às 23H11 local (02H11 Brasília), devido a um vazamento de gás doméstico, explicouRivera. As paredes e a estrutura de ferro do segundo andar do restaurante ficaram totalmente destruídas.

A explosão também danificou uma dúzia de carros e assustou os moradores do bairro.

“Os vidros vibraram em um raio de duas quadras. Fizemos uma avaliação com a Direção de Riscos e não há outros prédios afetados”, contou Rivera.