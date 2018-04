Explosão em refinaria de petróleo nos EUA deixa vários feridos

Várias pessoas ficaram feridas nesta quinta-feira por uma explosão e um incêndio em uma refinaria de petróleo no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, informaram as autoridades.

Os residentes de grande parte da cidade de Superior, com quase 27 mil habitantes e situada a cerca de 300 km da fronteira com o Canadá, receberam ordens de evacuação.

A primeira explosão ocorreu por volta das 10H06 do horário local (15h06 GMT, 12H06 horário de Brasília) na refinaria de petróleo Husky Energy, disse em comunicado o chefe de bombeiros local, Steve Panger.

Seis pessoas ficaram feridas e foram levadas a hospitais. Também há “outros feridos que saíram caminhando” e foram atendidos no local, revelou o prefeito de Superior, Jim Paine, acrescentando que “até agora ninguém morreu”.

A fumaça levou as autoridades a ordenar uma evacuação no raio de entre 3 e 5 km em torno da refinaria.

As escolas locais foram fechadas e se abriram centros de acolhida dos evacuados.

“Me disseram que o incêndio permanecerá até que o combustível queime até o fim, e isto poderá levar dias”, declarou o chefe da polícia local, Nicholas Alexander, ao canal de TV WDIO.

Era possível observar grossas colunas de fumaça preta saindo do local do acidente.

As chamas se concentram nas áreas da refinaria onde se armazena asfalto, segundo as autoridades.

A refinaria processa petróleo de campos do Canadá e de Dakota do Norte, e produz asfalto. A unidade pertence ao grupo canadense Husky Energy, e emprega 180 pessoas.

As autoridades desconhecem a causa das explosões e no momento, os bombeiros estão concentrados em manter as chamas sob controle.

Cheryl Thielman, de 58 anos, que trabalha em um condomínio de casas perto da refinaria, disse à AFP que a explosão foi um “grande boom”. “Fez tremer o condomínio de casas do entorno”, declarou.

John Anderson, funcionário da empresa Stadium Towing, que tinha trabalhadores perto do local onde ocorreu a explosão, disse à AFP que as equipes de emergência estavam deixando o lugar.

