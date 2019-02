Explosão em mina de carvão chinesa deixa 5 mortos

Pequim – Uma explosão ocorrida em uma mina de carvão causou a morte de cinco pessoas e ferimentos em 32 na cidade de Yangquan, província de Shanxi (norte da China), e os responsáveis serão castigados por ter escondido o incidente.

Segundo informou nesta segunda-feira o “Diário do Povo”, a explosão de gás metano aconteceu no dia 26 de julho, em uma mina da Companhia de Indústria Hulheira Yuquan Ltd., no distrito de Yuxian de Yangquan, segundo o Governo local, que confirmou o acidente três dias depois.

As normas e regulamentos da Administração Estatal de Segurança no Trabalho da China estabelecem que em caso de acidente em minas, a empresa deve informar pelo menos uma hora depois aos departamentos locais de segurança e dentro de duas à administração provincial, acrescentou o jornal.