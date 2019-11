Explosão em fábrica no Texas força evacuação de moradores; veja vídeo

Washington — Uma grande explosão e um incêndio subsequente foram registrados nesta quarta-feira em uma fábrica de produtos químicos no leste do Texas, nos Estados Unidos, mas até o momento não há informações sobre mortos ou feridos, embora a onda de choque tenha atingido quilômetros de distância e seus efeitos foram detectados até por um satélite, informou a imprensa local.

A deflagração ocorreu na fábrica do grupo TPC, que também produz derivados de petróleo, na cidade de Port Neches, perto da fronteira com a Louisiana, por volta de 1h (horário local, 4h de Brasília) disse o juiz do condado de Jefferson, Jeff Branick, citado pela emissora local “KFDM-TV”.

Branick descreveu como “um milagre” o fato de que, até o momento, nenhuma morte tenha sido foi registrada e que tem conhecimento que apenas três pessoas ficaram levemente feridas.

Ele acrescentou que todos os funcionários da fábrica estão seguros.

Os bombeiros ordenaram a evacuação obrigatória de todos os moradores em um raio de menos de um quilômetro, embora não tenham descartado a possibilidade de expandir essa área com base na evolução do incêndio, disse o Corpo de Bombeiros Voluntários da vizinha Nederland em sua página no Facebook.

A explosão danificou as janelas de casas localizadas a vários quilômetros de distância e até mesmo em uma escola da região. De acordo com a “KFDM-TV”, foi montado um abrigo em Nederland.

BREAKING: Explosion rocks Jefferson County An explosion and fire is reported at a Jefferson County plant. pic.twitter.com/WXSlrwmaDZ — KFDM News (@kfdmnews) November 27, 2019

O incêndio registrado após a explosão foi captado por imagens enviadas pelo satélite de uma televisão local e pelo radar do Serviço Nacional de Meteorologia de Lake Charles, em Los Angeles.