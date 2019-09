Explosão em fábrica de fogos deixa ao menos 20 mortos na Índia

Nova Délhi – Pelo menos 20 pessoas morreram, nesta quarta-feira, após a explosão em uma fábrica de fogos de artifício no estado de Punjab, no norte da Índia.

“É provável que a origem da explosão tenha sido um fogo acidental, devido ao material explosivo com que os fogos de artifício são feitos”, explicou o inspetor geral da polícia do distrito de Gurdaspur, Surinder Pal Singh Parmar.

A explosão aconteceu por volta das 17h (horário local, 10h em Brasília) em uma fábrica na cidade de Batala.

A operação de resgate segue em andamento, com soldados da Força Nacional de Resposta a Desastres (NDRF, sigla em inglês), e agentes da equipe regional.

O número exato de feridos ainda é desconhecido, mas de acordo com Parmar, os sobreviventes foram levados para diversos hospitais da região.

A rede de televisão “NDTV” mostrou imagens do local do acidente, onde se pode ver uma cortina de fumaça branca junto a um rio.

No último sábado, pelo menos sete pessoas morreram e aproximadamente 40 ficaram feridas após várias explosões dentro de uma fábrica de produtos químicos no estado de Maharashtra, no sudoeste da Índia.

Os incêndios e desabamentos de edifícios são relativamente frequentes na Índia, devido às precárias condições das infraestruturas e a falta de manutenção, fatores alimentados pela corrupção e a pouca implementação de medidas de segurança industrial.