Explosão em estoque de fogos de artíficio no México deixa cinco mortos

México- Cinco pessoas morreram e pelo menos oito ficaram feridas, entre elas quatro menores de idade, pela explosão em uma residência que supostamente era usada como estoque de fogos de artifícios no município de Tultepec, informou nesta quarta-feira o Governo do Estado do México.

O incidente ocorreu durante a madrugada no bairro El Piedad, afirmou em comunicado a Comissão Estatal de Segurança Cidadã (CES).

Ao local chegaram agentes do Ministério Público, que localizaram três corpos (dois homens e uma mulher) no pátio do domicílio onde foi registrada a explosão.

Uma mulher morreu enquanto era levada para o hospital e outra enquanto era atendida em um centro médico.

As idades dos mortos têm entre 22 e 69 anos, e há uma vítima que até agora não foi identificada.

Os feridos foram levados aos hospitais de Cuautitlán, Zumpango e Coacalco. Entre estas pessoas há menores de 7, 9, 15 e 16 anos.

No total, 23 casas divisórias ao domicílio onde ocorreu a explosão sofreram danos – cinco têm imperfeições em nível estrutural -, assim como 12 veículos.

A CES afirmou que neste momento continuam os trabalhos para “atender os afetados, limpar a zona e rastrear a possibilidade de haver mais feridos em outros hospitais do perímetro”.

Após a explosão, ao local também foram desdobrados funcionários da Secretaria de Segurança, de Proteção Civil, do Corpo de Bombeiros, do Exército mexicano e da Cruz Vermelha.

O governador do Estado do México, Alfredo del Mazo, enviou via Twitter um “abraço solidário” às famílias das pessoas que perderam a vida no incidente.

Tultepec é um município conhecido popularmente como capital mexicana da pirotecnia e foi palco de diversos incidentes nos últimos anos.

O mais grave dos últimos anos ocorreu em dezembro de 2016, quando uma explosão no mercado local causou a morte de 42 pessoas.