Explosão em edifício na Bélgica deixa dezenas de feridos

Antuérpia (Bélgica) – Pelo menos dez pessoas ficaram feridas na Antuérpia, na Bélgica, após uma explosão em um dos edifícios desta cidade por causas ainda desconhecidas, informou a polícia.

Segundo as primeiras informações, as autoridades descartam um atentado terrorista e os cálculos preliminares indicam que entre 10 e 20 pessoas ficaram feridas e algumas delas estão embaixo dos escombros de um edifício na área de Paardenmarkt, segundo a agência de notícias “Belga”.

Quatro pessoas já foram retiradas dos escombros, segundo confirmou a polícia, enquanto os bombeiros e os serviços de emergência buscam mais pessoas com ajuda de cães.

Segundo a polícia, os trabalhos de resgate foram realizados “o mais rápido possível e em condições extremamente perigosas”, já que a explosão afetou também os edifícios contíguos.

Em uma primeira reação e através de uma mensagem na sua conta do Twitter, o prefeito da cidade, Bart De Wever, afirmou que seus “pensamentos estão com as vítimas e suas famílias”.