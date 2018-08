Explosão de transformador causa apagão em Atenas

Atenas – A explosão de um transformador deixou quase a metade da região de Ática, em Atenas (Grécia), completamente sem luz, causando transtornos em vários pontos da cidade.

De acordo com a Operadora Independente de Transmissão de Eletricidade, a queda da energia aconteceu às 14h12 (horário local, 8h12 em Brasília), após a explosão de um transformador superaquecido em um centro de alta tensão de Ática.

Toda a parte leste ficou sem eletricidade, assim como o centro de Atenas e o Porto de Piraeus. Sinais deixaram de funcionar, provocando um grande nó no trânsito, e o Corpo de Bombeiros recebeu mais de 100 chamadas para resgate de pessoas presas em elevadores. O apagão provocou ainda a interrupção de uma das linhas do metrô, deixando trens parados no meio do percurso.

A luz começou voltar em alguns lugares a partir das 15h (horário local, 9h em Brasília), segundo a operadora do metrô. A falta de luz não atingiu o Aeroporto Internacional de Atenas, de acordo com a empresa administradora. A previsão é que nas próximas horas toda a região já tenha voltado ao normal.