Explosão de restaurante na cidade japonesa de Sapporo deixa 40 feridos

Tóquio, 16 dez (EFE).- Pelo menos 40 pessoas ficaram feridas, sendo uma gravemente, em uma grande explosão de causas ainda desconhecidas ocorrida na noite deste domingo (no horário local), em um restaurante da cidade japonesa de Sapporo, informou o Corpo de Bombeiros.

De acordo com a fonte, muitas pessoas ficaram presas entre os escombros do estabelecimento, que foi quase totalmente destruído na explosão, seguida de um incêndio. Testemunhas ouvidas pela agência japonesa “Kyodo News” disseram que, após a o estouro, um forte cheiro de gás foi sentido no local.

A Polícia isolou a área, que é bastante movimentada, como medida de precaução. EFE