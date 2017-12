Explosão de mina mata 7 civis no sul do Afeganistão

Kabul, 24 dez (EFE).- Pelo menos sete civis morreram neste domingo e três ficaram feridos quando o veículo no qual viajavam passou por uma mina na beira de uma estrada na província de Helmand, no sudoeste do Afeganistão, informou à Agência Efe uma fonte oficial.

O porta-voz do governador de Helmand, Omer Zawak, indicou que os fatos aconteceram ao amanhecer na área de Treekh Nawar e atribuiu a autoria do ataque a insurgentes da província, na qual os talibãs controlam ou têm influência sobre pelo menos nove dos seus 14 distritos.

Helmand, uma das capitais mundiais do ópio, está entre as províncias mais inseguras do país.

Desde o fim da missão de combate da Otan, em janeiro de 2015, o governo afegão foi perdendo terreno para os insurgentes até controlar apenas 57% do país, segundo o inspetor especial geral para a Reconstrução do Afeganistão (SIGAR) do Congresso dos Estados Unidos. EFE