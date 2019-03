Explosão de carro-bomba na Somália deixa ao menos 15 mortos e 22 feridos

Mogadíscio — Pelo menos 15 pessoas morreram e outras 22 ficaram feridas pela explosão de um carro-bomba em frente a um restaurante popular no centro de Mogadíscio, a capital da Somália, confirmaram à Agência Efe fontes policiais.

A explosão aconteceu por volta do meio-dia (horário local) na entrada do restaurante Filsan, localizado na avenida de Al Mukarama e muito próximo do hotel Weheliye, informou à Efe o chefe de polícia local Abdi Nuur Ali.

Esta é a quinta explosão na capital desde o último sábado, quando pelo menos cinco pessoas morreram e outras 15 ficaram feridas na explosão de dois carros-bomba no centro da cidade, onde combatentes do grupo jihadista Al Shabab ocuparam a sede de um ministério do governo somali.