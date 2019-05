Explosão de caminhão-tanque mata ao menos 58 pessoas no Níger

Cinquenta e oito pessoas morreram, e cerca de 40 ficaram feridas na madrugada desta segunda-feira (6), na explosão de um caminhão-tanque que transportava gasolina, a poucas centenas de metros do aeroporto internacional de Niamey.

“Esta explosão, que aconteceu por volta de 1h (22h de domingo no horário de Brasília), deixou 58 mortos, incluindo 55 no local, e três no hospital”, anunciou a presidência em um comunicado.

Um balanço anterior falava de 55 mortos e 36 feridos.

Segundo testemunhas entrevistadas por um jornalista da AFP, o caminhão tombou nos trilhos de uma ferrovia na saída da cidade. Moradores estavam tentando recuperar a gasolina que vazava quando a explosão ocorreu.

“Era por volta da meia-noite quando saí e vi o caminhão tombado. Pessoas vinham de todos os lugares para pegar combustível. Então eu vi fogo de um lado e logo tudo foi tomado pelas chamas”, contou um estudante universitário à AFP nesta segunda-feira.

“Havia motociclistas e pessoas ao redor do caminhão, quando o fogo começou do nada e fez ‘boom’. Eu vi pelo menos 40 mortos”, assegurou um comerciante.

Esta manhã, o caminhão carbonizado seguia tombado, enquanto a polícia limpava a área. Casas próximas também foram atingidas pelas chamas.

A explosão ocorreu na RN1, que sai de Niamey em direção ao sudeste. Um depósito de combustível, do qual o caminhão provavelmente veio, fica a algumas centenas de metros de distância.

As atividades do aeroporto não foram interrompidas pelo acidente.

“O presidente Mahamadou Issoufou foi ao Hospital Nacional de Niamey para visitar os feridos”, de acordo com a conta da presidência no Twitter.

O primeiro-ministro Brigi Rafini e o ministro do Interior, Mohamed Bazoum, visitaram o local da explosão pela manhã.

“Fui pego por um sentimento de total aflição. O que aconteceu é uma verdadeira tragédia”, declarou Bazoum à rádio nacional.

“Um caminhão-tanque carregado de gasolina teve problemas para estacionar, tombou, e a gasolina começou a vazar. Muitas pessoas, às vezes em motocicletas, se aproximaram para extrair gasolina. Infelizmente os motociclistas não desligaram suas motos… Deve ter havido uma faísca que causou a explosão”, relatou o ministro.

“Infelizmente há (…) 37 feridos, a maioria deles em estado muito grave, com queimaduras de segundo e terceiro graus. Eles foram enviados para diferentes hospitais de Niamey e seu tratamento será custeado pelo governo”, afirmou.

“Existem corpos que foram literalmente calcinados, infelizmente são os mais numerosos. Por isso, o trabalho de identificação será complicado. A polícia judiciária e autoridades locais vão tentar fazer essa identificação”, concluiu.

Acidentes semelhantes já causaram centenas de mortes na Nigéria e em Camarões, em particular. No Níger, nunca houve um tão grave.