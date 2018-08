Explosão de caminhão deixa ao menos 1 morto e mais de 60 feridos na Itália

Roma – Pelo menos uma pessoa morreu e mais de 60 ficaram feridas após a explosão de um caminhão-tanque com material inflamável em uma estrada na cidade de Bolonha, na região central da Itália, confirmaram à Agência Efe fontes da polícia local.

As autoridades não descartam que o balanço provisório de vítimas mortais aumente nas próximas horas e os bombeiros se limitaram a assinalar que “foi verificada a presença de vítimas” no local do incidente.

O caminhão explodiu no bairro bolonhês de Borgo Panigale, que fica perto do aeroporto, e atingiu outros veículos estacionados, que também explodiram, derrubando parcialmente um viaduto e deixando um enorme buraco.