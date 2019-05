Explosão atinge ônibus de turismo e deixa feridos no Egito

Cairo – Vários turistas ficaram levemente feridos após a explosão de um artefato ocorrida neste domingo durante a passagem de um ônibus turístico perto do novo Grande Museu Egípcio, que fica ao lado das pirâmides de Gizé, nos arredores do Cairo.

A emissora de televisão estatal informou que o ônibus levava 25 turistas sul-africanos, alguns dos quais ficaram feridos pela explosão de um artefato “não identificado” que quebrou as janelas do veículo e também atingiu um carro particular.

Por sua parte, uma fonte da Delegacia Geral da província de Gizé afirmou à Agência Efe que a bomba foi colocada junto a uma cerca do perímetro do Grande Museu Egípcio, que ainda não foi inaugurado. Segundo a televisão egípcia, várias ambulâncias foram enviadas ao local da explosão, sem dar mais detalhes.

No Egito são frequentes os atentados contra as forças de segurança e nos últimos anos também ocorreram vários ataques contra civis, especialmente da minoria cristã copta, mas são raros os dirigidos contra os turistas.

No último dia 28 de dezembro, pelo menos quatro pessoas morreram e outras dez ficaram feridas pela explosão de uma bomba caseira colocada no trajeto de um ônibus de turistas na área das pirâmides de Gizé.

O país está em estado de emergência desde abril de 2017 como resposta a uma série de atentados terroristas contra igrejas no delta do Nilo.