Exército toma controle de reduto da Al Qaeda em Áden

Sana – O Exército do Iêmen tomou o controle nesta quarta-feira do bairro de Al-Mansoura, o principal reduto da organização terrorista Al Qaeda na Península Arábica (AQPA) na cidade de Áden, informaram à Agência Efe fontes de segurança.

Após três dias de enfrentamentos, as tropas e as milícias da Resistência Surena entraram em Al-Mansoura e capturaram alguns membros da AQPA, embora outros tenham conseguido fugir.

Testemunhas confirmaram à Efe que militares já estão nos terraços dos edifícios governamentais, na entrada da Prisão Central e nas avenidas e ruas do bairro.

A AQPA usava Al-Mansoura desde julho do ano passado como plataforma para fazer atentados contra responsáveis governamentais, militares e juízes em Áden, que fica no litoral sul do país.

Neste mês, as forças leais ao presidente iemenita, Abdo Rabbo Mansour Hadi, recuperaram o controle de Áden e expulsaram os rebeldes houthis da região.

Há dois dias, aviões não tripulados americanos destruíram posições da AQPA na cidade de Al Mukalla, capital da província de Hadramaute, dominada pelo grupo jihadista desde abril de 2015.

Também nas proximidades de Al Mukalla, pelo menos 37 membros da organização terrorista morreram no último dia 22 em ataques similares de drones contra um campo de treinamento.

O grupo extremista aproveitou a deterioração da segurança no Iêmen devido ao atual conflito entre Hadi e os rebeldes para expandir-se nas áreas do sul do país.

A AQPA, com sede no Iêmen, é considerada pelos Estados Unidos como uma das ramificações mais perigosas e ativas da rede terrorista internacional.