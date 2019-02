Exército sírio e EI travam batalha por campo de petróleo

Beirute – Combatentes do Estado Islâmico enfrentaram forças do governo nesta terça-feira no campo de petróleo sírio de Jazal, na região central do país, a última instalação do tipo ainda sob controle do Estado, informou um grupo que monitora o conflito.

Conflitos ocorreram ao amanhecer no local, que está fechado há varios dias devido aos confrontos, segundo Rami Abdulrahman, chefe do Observatório Sírio para os Direitos Humanos, grupo com sede na Grã-Bretanha.

O Observatório, que monitora o conflito na Síria por meio de uma rede de fontes no terreno, disse na segunda-feira que os militantes tinham tomado o controle de toda a instalação — uma informação negada pelo governo.

Mas Abdulrahman disse nesta terça que o Exército conseguiu manter o Estado Islâmico fora de algumas partes do complexo.

O campo de Jazel fica a noroeste da cidade antiga de Palmyra, que está sob controle dos rebeldes e faz parte da região com os maiores campos de recursos naturais da Síria.