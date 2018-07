Exército sírio conquista principal cidade sob controle de jihadistas

Beirute – As forças leais ao presidente sírio, Bashar al Assad, e seus aliados tomaram nesta segunda-feira dos jihadistas do grupo Exército Khaled bin Walid o controle da cidade da Al Shayara, na província de Deraa, informou a agência de notícias estatal síria, “SANA”.

Segundo a “SANA”, unidades do Exército Árabe Sírio “libertaram” a população depois de uma operação militar, durante a qual “acabaram com os últimos agrupamentos do Estado Islâmico (EI)”.

Al Shayara se encontra na bacia do rio Al Yarmouk, no sudoeste de Deraa, e segundo a agência estatal era o principal reduto nesta região do Exército Khaled bin Walid, grupo vinculado ao EI.

Por sua vez, o Observatório Sírio de Direitos Humanos indicou que as forças governamentais conseguiram controlar Al Shayara, a última localidade importante nas mãos do os extremistas, depois de intensos ataques com foguetes, mísseis, helicópteros e aviões de combate.

Após perder Al Shayara, o Exército Khaled bin Walid agora só controla três localidades na bacia do Al Yarmouk e o exército sírio domina quase toda a província de Deraa, depois da ofensiva lançada no último dia 19 de junho contra as facções rebeldes e islamitas que operavam na região e que se estendeu aos jihadistas um mês depois.