Exército israelense mata sete homens armados no sul da Síria

Jerusalém – O exército de Israel matou sete homens armados em uma operação na noite de ontem na parte controlada pela Síria das Colinas de Golã para impedir um ataque, e suspeita que os mesmos pertenciam ao Estado Islâmico (EI), disseram nesta quinta-feira à Agência Efe fontes militares.

“Aviões da Força Aérea israelense bombardearam por volta das 22h30 da noite (horário local) um grupo de terroristas armados” no sul do país vizinho, matando sete deles e impedindo um “grave incidente”, explicou um porta-voz militar.

“Vínhamos observando eles enquanto se aproximavam da fronteira e atacamos quando estavam a cerca de 200 metros”, especificou o militar, que acrescentou que “forças da Brigada Nahal saíram” pela manhã “para rastrear a área e encontraram sete corpos”.

Os mortos estavam com coletes à prova de balas, cinturões com explosivos e fuzis automáticos Kalashnikov, acrescentou o porta-voz.

“As forças de (Bashar al) Assad (o presidente da Síria) estão terminando de recuperar as Colinas de Golã sírias que estavam sob controle dos grupos vinculados ao Estado Islâmico (EI) e, por isso, vemos combatentes do EI na região, dispersos, fugindo das áreas ocupadas por Assad”, indicou o porta-voz.

Isso leva o exército israelense a suspeitar que os mortos pertenciam ao grupo terrorista Estado Islâmico.

O bombardeio de ontem à noite aconteceu ao mesmo tempo em que as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) terminavam um treinamento em grande escala no norte do país.

O exército insistiu que estavam planejado com antecipação e que faz parte de seu programa de treinamento do ano de 2018.