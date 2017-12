Exército israelense diz que dois foguetes foram lançados de Gaza

Jerusalém – O Exército israelense disse nesta quinta-feira que dois foguetes lançados da Faixa de Gaza em Israel caíram dentro do enclave palestino.

Sirenes soaram em Israel em vários locais ao redor do norte da Faixa de Gaza em um dia de tensões crescentes, após manifestações no enclave costeiro e na Cisjordânia ocupada, nas quais os palestinos protestaram contra o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na quarta-feira, de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel.

Não houve reivindicação inicial de responsabilidade de grupos militantes na Faixa de Gaza para os lançamentos.