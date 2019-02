Exército de Israel mata homem na fronteira de Gaza

Cidade de Gaza – Um palestino de 30 anos foi morto com um tiro na cabeça nesta quinta-feira perto da barreira de segurança erigida por Israel na fronteira com a Faixa de Gaza.

O tiro foi disparado pelo exército israelense, disse Ashraf al-Kidra, porta-voz do Ministério da Saúde de Gaza.

Segundo o porta-voz, o homem foi baleado enquanto recolhia pedaços de metal retorcido perto da barreira de segurança.

Kidra disse ainda que um segundo homem levou um tiro nas costas, mas sobreviveu. Ele não entrou em detalhes sobre a gravidade dos ferimentos.

O exército israelense confirmou os disparos e alegou ter aberto fogo depois que os homens começaram “mexer” na barreira de segurança que isola a Faixa de Gaza.

Ainda de acordo com o exército, os soldados só abriram fogo “depois que se esgotaram todos os outros recursos” para que a dupla saísse de perto da barreira e só atiraram no “principal instigador”. Fonte: Associated Press.