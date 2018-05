Exército de Israel intercepta navio que tentou sair de Gaza

Gaza – O Exército de Israel interceptou o “Navio da Liberdade” que zarpou esta manhã do Porto de Gaza para romper o bloqueio israelense e chegar ao Chipre com feridos e estudantes, informou Adham Abu Selmeya, da Comissão Nacional para Desafiar o Bloqueio, nesta terça-feira.

Em comunicado, ele afirmou que quatro navios israelenses interceptaram o palestino pouco depois de navegarem 14km. No navio estavam, além da tripulação, 17 civis palestinos, entre eles dois feridos, vários estudantes e residentes com dupla nacionalidade.

A embarcação tentava chegar ao Chipre acompanhada de outro navio que levava jornalistas e de dezenas de barcos que tinham previsto participar do primeiro trecho da viagem, em um ato organizado pela Comissão da Grande Marcha do Retorno. A ação faz parte das mobilizações que começaram em 30 de março, com manifestações semanais ao lado da fronteira com Israel.

Em um clima alegre, as embarcações partiram do porto, onde desde cedo os viajantes começaram a se reunir, alguns com muletas, outros com bolsas de viagem. Para completar, no porto estavam de bandas de música de alunos e pessoas comuns que aceitaram o convite feito pela comissão organizadora.

“Quero sair daqui e fazer o meu tratamento médico em outro lugar”, disse à Efe, antes de subir, Mohammed Abu Aida, de 26 anos, que usava muletas.

O Exército israelense, por enquanto, não confirmou a informação.

“Temos forças navais no local fazendo frente à situação. Os palestinos foram advertidos em árabe que o que estão fazendo é ilegal e perigoso. Nosso objetivo é manter o bloqueio militar sem piorar a situação”, disse o porta-voz militar Jonathan Conricus.

A imprensa palestina próxima ao movimento Hamas afirma que a embarcação continua cercada por quatro navios militares de Israel e que perdeu o contato com os passageiros.