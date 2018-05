Exército da Nigéria liberta 1.000 reféns do grupo terrorista Boko Haram

São Paulo – O Exército da Nigéria anunciou o resgate de ao menos mil pessoas que haviam sido sequestradas pelo grupo terrorista Boko Haram na província de Borno, que fica no noroeste do país, na fronteira com Camarões, Chade e Níger. A informação foi divulgada pelos militares nas redes sociais.

ARMY RESCUES OVER 1000 BOKO HARAM CAPTIVES Troops of 22 Brigade deployed in operation LAFIYA DOLE has rescued over 1000 hostages from the Boko Haram Terrorists enclave. — Nigerian Army (@HQNigerianArmy) May 7, 2018

Os agora ex-reféns do grupo terrorista eram em sua maioria mulheres e crianças. Há, ainda, jovens do sexo masculino que seriam forçados a se tornarem soldados do Boko Haram.

JUST IN: Over 1000 Boko Haram Captives Freed https://t.co/WjzyQXzD0N pic.twitter.com/s0mKdOdpL0 — NTA News (@NTANewsNow) May 7, 2018

A operação foi conduzida em quatro vilarejos de Borno, mas não foram fornecidos detalhes sobre quando, efetivamente, o resgate aconteceu. Os soldados nigerianos contaram, ainda, com a ajuda da Força Conjunta Multinacional, missão militar composta por Benin, Chade, Níger, Camarões e Nigéria e que tem como objetivo combater os extremistas do Boko Haram.

Violência e sequestros

O grupo extremista fortaleceu a sua atuação na região nos últimos anos e é conhecido por realizar sequestros massivos como o que ocorreu em 2014 no vilarejo de Chibok, quando combatentes invadiram uma escola de meninas, raptando ao menos 276 delas. Embora o exército nigeriano tenha conseguido libertar algumas delas, ao menos 100 seguem em cativeiro.

A violência que o Boko Haram espalhou por Borno, região na qual luta para estabelecer um califado islâmico, é inegável. Desde o início da sua insurgência, em 2013, o grupo matou ao menos 20 mil pessoas, sequestrou mais de mil crianças e provocou o deslocamento forçado de mais de 2 milhões de pessoas, segundo levantamento da Unicef.