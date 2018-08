Executivo da Ford é nomeado representante dos EUA para Coreia do Norte

Washington – O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, anunciou nesta quinta-feira que o executivo da Ford Stephen Biegun será o representante especial dos Estados Unidos para a Coreia do Norte, acrescentando que os dois visitarão a reclusa nação asiática na próxima semana para pressionar o país a se desfazer de suas armas nucleares.

“Steve irá dirigir as políticas dos EUA para a Coreia do Norte e liderar nossos esforços para alcançar o objetivo do presidente Trump de uma desnuclearização total e plenamente verificável da Coreia do Norte, como concordado por Kim Jong Un”, disse Pompeo.

“Ele e eu iremos viajar à Coreia do Norte na próxima semana para alcançar mais progressos diplomáticos em direção ao nosso objetivo”, acrescentou.

Essa será a quarta viagem de Pompeo neste ano com o objetivo de convencer a Coreia do Norte a abandonar seu programa de armas nucleares que ameaça os Estados Unidos, e a segunda desde uma inédita cúpula em junho entre o presidente norte-americano, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong Un, que gerou muita atenção midiática mas poucos avanços evidentes.

Comentando a situação norte-coreana, Biegun disse que “as questões são difíceis, e que serão difíceis de resolver”, mas acrescentou que Trump criou uma abertura e que a oportunidade tem que ser aproveitada para garantir um futuro pacífico para a população norte-coreana.

Biegun foi vice-presidente de assuntos governamentais internacionais da Ford Motor por 14 anos. A companhia anunciou sua aposentadoria mais cedo nesta quinta-feira.