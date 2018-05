Executivo condenado perde indicação ao Senado pela Virginia Ocidental

Um executivo do setor de carvão que já cumpriu pena de prisão perdeu nesta terça-feira as primárias na Virginia Ocidental, nas quais tentava se tornar o candidato republicano ao Senado, uma derrota que o partido recebeu com alívio ante o desafio das eleições de novembro.

Don Blankenship, ex-CEO da Massey Energy e um polêmico da política, aceitou a derrota nas primárias, acompanhadas de perto pelos republicanos preocupados com sua candidatura, já que o partido deseja manter a maioria no Congresso.

Virginia Ocidental é um dos três estados do país onde os eleitores escolhem os candidatos republicanos para o Senado.

O presidente Donald Trump havia manifestado sua posição contrária a Blankenship. O executivo permaneceu preso por um ano por violar as normas de segurança após uma explosão em uma de suas minas que matou 29 trabalhadores.

O vencedor da primária foi o procurador-geral do estado, Patrick Morrisey.

Blankenship liderou uma campanha extremamente polêmica, durante a qual acusou o governo pelo acidente fatal em sua mina e utilizou uma retórica racial, inclusive contra a família chinesa da esposa do líder dos republicanos no Senado, Mitch McConnell.

O comportamento de Blankenship assustou os republicanos, que temem algumas derrotas nas legislativas de meio de mandato de novembro, enquanto lutam para manter a maioria no Congresso.

A eleição para o Senado em dezembro no estaco conservador do Alabama foi desastrosa para o partido quando Roy Moore, que recebeu o apoio de Trump apesar das acusações de abuso sexual contra menores de idade, perdeu para um democrata.