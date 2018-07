Ex-primeiro-ministro Nawaz Sharif é detido ao retornar ao Paquistão

Islamabad – O ex-primeiro-ministro do Paquistão Nawaz Sharif e sua filha Maryam foram detidos nesta sexta-feira assim que chegaram em avião à cidade de Lahore, no leste do país, uma semana depois que foram condenados a 10 e sete anos de prisão, respectivamente, por corrupção.

“Uma equipe do Escritório de Responsabilidade Nacional (NAB, na sigla em inglês) colocou sob custódia policial Nawaz Sharif e Maryam Sharif assim que chegaram ao aeroporto de Lahore, onde desembarcaram de um voo vindo de Abu Dhabi”, disse à Agência Efe a chefe de segurança da polícia local, Amara Athar.