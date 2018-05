Ex-primeiro-ministro da Suécia Ola Ullsten morre aos 86 anos

Copenhague – O ex-primeiro-ministro da Suécia e antigo líder do Partido Popular Liberal, Ola Ullsten, morreu nesta segunda-feira, aos 86 anos, segundo uma nota divulgada pelo seu partido.

Ullsten fez parte dos diferentes governos de centro-direita que comandaram a Suécia entre 1976 e 1983, depois de um período de quatro décadas consecutivas de Executivos social-democratas.

O político sueco, que dirigiu o Partido Liberal entre 1978 e 1983, sucedeu Thorbjörn Fälldin como primeiro-ministro do país em outubro de 1978 e teve, durante um ano, um governo de minoria formado apenas com integrantes de seu partido.

Após as eleições de 1979, Fälldin assumiu de novo o cargo, desta vez com integrantes liberais, centristas e moderados, no qual Ullsten exerceu a função de Ministro das Relações Exteriores, cargo que ocupou até 1982.

O resultado eleitoral ruim nas eleições daquele ano, que dariam lugar a um governo social-democrata, provocou a renúncia de Ullsten do comando do partido. Mais tarde, o ex-premiê se tornou embaixador da Suécia no Canadá e na Itália.