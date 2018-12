Ex-presidente George HW Bush é velado no Capitólio

O corpo do 41º presidente dos Estados Unidos, George Herbert Walker Bush, era velado na noite desta segunda-feira na capela-ardente do Capitólio em Washington, no início de quatro dias de honras fúnebres.

Membros do Exército carregaram o caixão, levando-o coberto com a bandeira americana até a rotunda do Capitólio, aberta ao público às 19h30 (22h30 de Brasília) para homenagear o ex-presidente, falecido aos 94 anos na sexta-feira.

“Foi um grande líder, que fez uma grande diferença para a vida nesta Nação”, disse o vice-presidente, Mike Pence, no Capitólio.

O líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, descreveu Bush como um patriota que conduziu o país tão corretamente como pilotava seu avião de caça na Segunda Guerra Mundial: “Nos manteve voando alto e nos desafiou a voar mais alto ainda”.

“Ninguém harmonizou melhor a alegria e o dever na vida”, destacou o presidente da Câmara de Representantes, o republicano Paul Ryan.

O presidente Donald Trump é aguardado mais tarde no Capitólio para apresentar seus respeitos a Bush, condecorado piloto de caça na Segunda Guerra, ex-diretor da CIA e vice-presidente de Ronald Reagan antes de chegar à presidência.

“Espero estar com a família Bush para prestar meu respeito ao presidente George H.W. Bush”, tuitou Trump nesta segunda-feira.

Mais cedo, antes do avião decolar de Houston com o caixão, houve uma salva de canhões. Seu filho mais velho e 43º presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, sua esposa Laura e seus familiares presenciaram o tributo com a mão no coração antes de embarcar.

O fiel labrador do falecido presidente, Sully, também o acompanhou na viagem final à capital do país.

O caixão permanecerá no Capitólio e será protegido por uma guarda de honra, que o vigiará por pouco mais de 37 horas, dia e noite. George H.W. Bush é o 12º presidente americano a receber esta distinção.

Trump ordenou enviar o Boeing 747, chamado Air Force One apenas quando o presidente está a bordo, para levar a Washington os restos mortais do falecido ex-presidente, uma viagem que foi chamada “Missão especial de aviação 41”.

Trump no funeral

Assim como os ex-presidentes Gerald Ford (2006), Ronald Reagan (2004) e Richard Nixon (1994), o 41º presidente americano será enterrado segundo o protocolo de um funeral de Estado. Acontecerá na quarta-feira, declarado dia de luto nacional, na Catedral Nacional em Washington.

Trump estará presente, como é esperado que façam seu antecessor Barack Obama e sua esposa Michelle, que anunciou o adiamento da turnê de seu livro na Europa, assim como outros ex-presidentes americanos.

A lista de convidados ainda não foi divulgada, mas Berlim anunciou o comparecimento da chanceler alemã, Angela Merkel. O ex-primeiro-ministro canadense Brian Mulroney fará um discurso, segundo a mídia americana.

Depois, os restos mortais de Bush voltarão ao Texas, seu lar.

Posteriormente, haverá outro serviço fúnebre na Igreja Episcopal de Saint Martin em Houston. Um trem levará o caixão ao campus da Universidade do Texas A&M.

Lá se encontra a Biblioteca e Museu Presidencial de George H.W. Bush, atrás da qual será enterrado ao lado de Barbara, sua esposa, que morreu em abril; e Robin, filha do casal, que morreu de leucemia aos três anos, em 1953.

Bush, que sofria de mal de Parkinson, passou o verão no Maine, no complexo da família de Kennebunkport, como costumava fazer. “Mas quando voltou para Houston, estava mais ou menos pronto para ir”, disse à CNN no domingo seu melhor amigo, James Baker, que foi seu secretário de Estado.

Baker havia visitado-o na manhã de sexta-feira. “Para onde vamos, Bake?”, perguntou o ex-presidente. “Para o céu”, respondeu seu amigo. “Bem, é para lá que eu quero ir”, disse Bush.

Suas últimas palavras foram para o filho mais velho, George W. Bush, por telefone. “Eu amo você, papai, nos vemos no paraíso”, disse, segundo o relato de Baker. “Eu também te amo”, lhe disse Bush pai antes de partir.