Ex-presidente George H.W. Bush deixa UTI de hospital após infecção

O ex-presidente dos Estados Unidos George H. W. Bush deixou a unidade de terapia intensiva (UTI) do Houston Methodist Hospital e foi para um quarto, onde se recupera de uma infecção que se disseminou para a corrente sanguínea, disse um porta-voz nesta quarta-feira.

Com 93 anos, o ex-presidente “está alerta e conversando com funcionários do hospital, familiares e amigos e seus médicos estão muito contentes com o seu progresso”, disse o porta-voz Jim McGrath em nota.

Bush, um republicano que cumpriu um mandato na Presidência de 1989 a 1993, deverá continuar sua recuperação no hospital por mais alguns dias, disse McGrath.

Bush foi internado no hospital de Houston no domingo, um dia após o funeral de sua esposa, Barbara, a ex-primeira dama que faleceu em 17 de abril. O casal havia sido casado por 73 anos.

“O presidente Bush naturalmente agradece a todos por suas orações e bons desejos”, disse a nota.

“Ele também quer assegurar a todos que, ainda que esteja se sentindo muito bem agora, ele está mais focado em ver o Houston Rockets fechar sua série de playoffs contra o Minnesota Timberwolves do que em qualquer coisa que o colocou no hospital”, disse a nota, referindo-se ao time de basquete de Houston.