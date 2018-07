Ex-presidente colombiano Álvaro Uribe fratura costela ao cair de cavalo

Bogotá- O ex-presidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) sofreu nesta terça-feira (03) um acidente no departamento de Córdoba, no norte do país, ao cair de um cavalo, e fraturou uma costela, precisando ficar um mês de repouso devido à queda.

O próprio ex-presidente e hoje senador informou sobre o acidente no Twitter. Uribe disse que foi atendido em uma clínica na capital de Córdoba e agradeceu aos médicos pelo tratamento recebido.

Após o acidente, o presidente eleito da Colômbia, Iván Duque, afirmou na mesma rede social que falou com Uribe e que o ex-presidente disse estar se sentindo bem.

“Há poucos minutos tive a oportunidade de falar com o ex-presidente Álvaro Uribe e me alegra saber que ele está bem de saúde. Esperamos sua pronta recuperação”, escreveu Duque.

Esta não é a primeira vez que Uribe sofre um acidente desse tipo. Em 2012 e em 2010, o ex-presidente caiu ao andar de cavalo. A queda mais antiga foi a mais grave e fez com que ele fosse atendido em um centro médico devido a um problema no joelho.