Ex-presidente argentino Fernando De la Rúa morre aos 81 anos

São Paulo – O ex-presidente da Argentina Fernando De la Rúa (1999-2001) morreu na madrugada desta terça-feira (9), aos 81 anos. Ele havia sido hospitalizado ontem num centro médico de Buenos Aires em estado grave por conta de uma falência cardíaca e renal, segundo informações do jornal argentino Clarín.

De la Rúa já tinha sido hospitalizado no início do ano, quando foi submetido a uma cirurgia cardíaca. Após uma longa recuperação, voltou ao hospital em maio devido a uma complicação renal.

Lamento el fallecimiento del ex presidente Fernando de la Rúa. Su trayectoria democrática merece el reconocimiento de todos los argentinos. Acompañamos a su familia en este momento. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) July 9, 2019

“Lamento o falecimento do ex-presidente Fernando de la Rúa. Sua trajetória democrática merece o reconhecimento de todos os argentinos. Acompanhamos sua família neste momento”, escreveu Macri na sua conta do Twitter.

A última vez que o ex-presidente apareceu em público foi em um jantar que o governo ofereceu no Teatro Colón em novembro, por ocasião da cúpula do G20.

Com uma longa trajetória política, o governo de Fernando De la Rúa, membro do partido União Radical Cívica, foi marcado pela mais grave crise econômica da Argentina, que resultou em sua saída da presidência em 2001. Após renunciar no dia 21 de dezembro, ele deixou a Casa Rosada de helicóptero, em meio aos graves protestos que deixaram 30 mortos.

Em 2015, De la Rúa foi declarado inocente ao final de um julgamento por suposto pagamento de subornos a senadores da oposição durante seu governo para aprovar uma reforma trabalhista.

(*Com informações da AFP)