Ex-jogador de basquete viajará a Singapura para apoiar Trump e Kim

Washington – O ex-jogador de basquete Dennis Rodman anunciou nesta sexta-feira que viajará a Singapura para dar “todo o apoio necessário” a seus “amigos” Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, no encontro que ambos terão na próxima terça-feira.

To all Americans and the rest of the world I’m honored to call @POTUS a friend. He’s one of the best negotiators of all time and I’m looking forward to him adding to his historic success at the Singapore Summit. #Peace #Love #MakeAmericaGreatAgain #MakeTheWorldGreatAgain pic.twitter.com/3t3VBMSGaL — Dennis Rodman (@dennisrodman) June 8, 2018

“Voarei a Singapura para a histórica cúpula. Prestarei todo o apoio necessário a Donald Trump e ao marechal Kim Jong-un”, anunciou na sua conta oficial do Twitter o emblemático ala-pivô do Chicago Bulls nos anos 90.

Para dar maior destaque ao anúncio, Rodman incluiu em sua mensagem uma montagem na qual aparece sorridente e com óculos ao lado de Trump e Kim, à frente das bandeiras de EUA e Coreia do Norte.

Segundo ele, as despesas da viagem ficarão a cargo de dois de seus patrocinadores, entre eles uma empresa especializada no negócio da criptomoedas na indústria do cannabis.

Perguntado nesta quinta-feira sobre o assunto, Trump disse que Rodman não estava entre os convidados a participar da cúpula.

Essa não seria a primeira vez que o extravagante ex-jogador da NBA, também conhecido como ‘o Verme’, se reúne pessoalmente com o líder norte-coreano.

De fato, justamente no dia 12 de junho do ano passado, Rodman viajou à Coreia do Norte, conhecida por seu grande sigilo, com o propósito de conseguir uma maior aproximação do mundo exterior ao país asiático através do que ele chamou de “diplomacia do basquete”.

A relação entre Rodman e Kim vem de janeiro de 2014, quando viajou a Pyongyang junto com outros ex-jogadores da NBA para um jogo amistoso para comemorar do aniversário do líder norte-coreano.