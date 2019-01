Ex-chefes de defesa alertam que acordo do Brexit ameaça segurança nacional

Londres – Dois ex-chefes da área de defesa britânicos disseram que o acordo do Brexit da primeira-ministra Theresa May ameaça a segurança nacional se for aprovado pelos parlamentares na próxima semana, noticiou a Sky News nesta quinta-feira.

O ex-chefe do Serviço Secreto de Inteligência Richard Dearlove e o ex-chefe do Estado Maior de Defesa Charles Guthrie advertiram que o acordo “ameaçará a segurança nacional do país de maneiras fundamentais”, numa carta aos líderes do Partido Conservador obtida pela Sky.