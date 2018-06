Ex-chefe do Governo espanhol, Mariano Rajoy renuncia como deputado

Madri – O ex-chefe do Governo espanhol, Mariano Rajoy, renunciou nesta sexta-feira ao cargo de deputado no Congresso, um assento que ocupou durante 32 anos, informou o conservador Partido Popular (PP) em comunicado.

Rajoy, que deixou de ser líder do Governo espanhol em 1 de junho após a moção de censura apresentada contra si pelo Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) prosperar, anunciou sua renúncia como líder do PP e a abertura do processo para sua substituição quatro dias depois, em 5 de junho.

Nos dias posteriores, o ex-presidente do Executivo espanhol admitiu a intenção de deixar a política de maneira definitiva, e no grupo parlamentar do PP davam por certo que já não voltaria a ocupar a cadeira.

Além disso, resta pouco mais de um mês para que Rajoy dê por finalizada de forma definitiva sua carreira política, quando deixar de ser presidente do seu partido, cargo que ocupou durante 14 anos, no congresso extraordinário que elegerá seu substituto.

Mariano Rajoy (Santiago de Compostela, 1955) foi deputado do Congresso de forma contínua desde junho de 1986, por isso que ocupou uma cadeira na Câmara Baixa durante 32 anos.

Desde sua chegada ao Congresso até 2004 foi deputado pela província galega de Pontevedra (noroeste da Espanha), embora uma vez eleito líder do PP ocupou cadeira por Madri.

Uma vez formalizada sua saída como deputado, Rajoy solicitará o seu reingresso no Corpo de Registradores de Propriedade, no qual tem um posto posto de trabalho.