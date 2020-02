Ex-assessor de Trump é condenado a mais de três anos de prisão

O aliado de longa data de Donald Trump Roger Stone foi condenado a 40 meses de prisão nesta quinta-feira, por impedir uma investigação do Congresso, em um caso sobre a interferência política do presidente dos EUA no sistema judicial.

Stone, veterano do partido republicano e um dos confidentes mais antigos de Trump, foi acusado em novembro de mentir para o Congresso, adulterar uma testemunha e obstruir a investigação da Câmara sobre se a campanha de Trump conspirou com a Rússia para manipular as eleições de 2016.

“A verdade ainda existe”, afirmou a juíza Amy Berman Jackson ao pronunciar sua sentença. “A verdade ainda importa. A insistência de Roger Stone de que isso não importa, sua beligerância, seu orgulho de suas próprias mentiras são uma ameaça para nossas instituições mais fundamentais, para o próprio fundamento de nossa democracia”.