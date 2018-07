Evo Morales confirma que passou por cirurgia para retirar “pequeno tumor”

La Paz – O presidente da Bolívia, Evo Morales, informou nesta quarta-feira (04) que foi submetido a uma cirurgia para a retirada de um “pequeno tumor” detectado em um exame médico de rotina pelo qual passou ontem.

O governante, que está internado em um hospital particular da zona sul da capital La Paz, informou a respeito no Twitter, mas não revelou a parte do corpo onde o tumor estava.

“No exame de rotina detectaram um pequeno tumor que já foi retirado satisfatoriamente em uma cirurgia de emergência, mas sem risco. Amanhã receberei alta. Estou muito bem, 100 pontos!”, escreveu Morales na rede social, além de postar uma foto recebendo atendimento médico.

O presidente boliviano também agradeceu pelas manifestações de “solidariedade”, “orações e bençãos” que recebeu.

Em abril do ano passado, Morales se submeteu, em um hospital de Cuba, a uma cirurgia para extirpar um tumor benigno de sua laringe.