Europa ultrapassa 1 milhão de infectados e 100 mil mortes por covid-19

Praticamente não há país ou território no planeta que não tenha sido afetado pelo novo coronavírus, causador da covid-19, mas a Europa é até agora a região mais atingida.

São mais de 1,1 milhão de casos confirmados e 100.510 mortes no continente europeu, de acordo com o último levantamento da universidade americana Johns Hopkins.

A Itália já registrou 23.227 mortes, enquanto a Espanha teve 20.453, a França mais de 19.323 e o Reino Unido atingiu 16.060.

O Brasil, a título de comparação e onde a epidemia chegou depois, tem até agora 36.599 casos confirmados e 2.352 vítimas da covid-19.

O número total contabilizado pela Johns Hopkins é de 2,3 milhões de casos e 162.013 mortes no planeta.

Mudanças

Após semanas devastadoras, os sinais de desaceleração da epidemia na Europa, apesar do aumento diário ainda expressivo do número de mortos, levaram alguns países a pensar em como suspender o confinamento.

“A igreja do cemitério de Bérgamo vazia. Finalmente”, escreveu neste sábado no Twitter o prefeito da cidade italiana, ao publicar uma foto do interior do templo sem os vários caixões que o local teve que receber por várias semanas.

Os colégios abrirão as portas de maneira progressiva a partir de 11 de maio na França e Suíça, de 4 de maio na Alemanha, de 27 de abril na Noruega e já retomaram algumas atividades na Dinamarca.

Quase um quarto das mortes mundiais são nos Estados Unidos, onde se contabiliza 39.095 mortes e 735 mil caso confirmados.

Há protestos isolados contra o confinamento no país, e o presidente Donald Trump anunciou que as restrições seriam parcialmente removidas nos estados do Texas e Vermont a partir de segunda-feira.

(Com AFP)