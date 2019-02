Europa critica restrições a imigrantes do Norte da África

Brasília – O Conselho da Europa criticou hoje (14) a política adotada por alguns governos que integram o bloco da União Europeia de impor restrições à entrada de imigrantes do Norte de África. A declaração, emitida pelo órgão, foi uma resposta aos governos da França e da Itália que anunciaram limitações ao ingresso de pessoas oriundas de vários países africanos.

As informações são da agência pública de notícias de Portugal, a Lusa. No fim deste mês, o presidente da França, Nicolas Sarkozy, e o primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, reúnem-se para discutir a questão dos imigrantes africanos. Nos últimos meses aumentou a procura deles por refúgio em decorrência da crise política que atinge os países do Norte da África.

No documento, divulgado hoje, o Conselho da Europa informou ser “inaceitável” que os governos europeus enviem os imigrantes indesejados para países que “não respeitam o direito internacional dos refugiados e os direitos humanos”.

A crítica do Conselho da Europa é uma mensagem aos italianos que vetaram a entrada dos imigrantes e os enviaram de volta aos países de origem. O governo da Itália assinou acordos para repatriar cidadãos procedentes da Tunísia e Líbia.

Para o Conselho da Europa, as leis restritivas de imigração ameaçam a vida e põem em risco pessoas que podem ter os direitos humanos violados.