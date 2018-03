EUA vendeu 12,5 bilhões em aviões e mísseis para Arábia Saudita

São Paulo – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o país concluiu a venda de US$ 12,5 bilhões em aviões e mísseis para a Arábia Saudita. O anúncio foi feito durante um encontro no Salão Oval da Casa Branca com o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman. “Os sauditas são excelentes amigos e bons compradores”, disse o presidente.

De acordo com Trump, ele e o príncipe herdeiro saudita irão conversar sobre o financiamento ao terrorismo e como dar fim a práticas terroristas. Além disso, o republicano afirmou que os EUA são os responsáveis pelos melhores equipamentos militares do mundo e também teceu comentários sobre o acordo nuclear do Irã. “Vamos ver o que acontece”, disse ele quando questionado. Para Trump, Teerã “não está tratando o mundo adequadamente”.

Trump também foi questionado sobre o quarto mandato de Vladimir Putin na presidência da Rússia, conquistado no último domingo. Sobre esse assunto, o republicano afirmou que irá se reunir com Putin em um futuro “não muito distante” e listou alguns dos assuntos que podem ser tratados no encontro, como Ucrânia, Síria e Coreia do Norte.