EUA vão desenvolver novos mísseis após saída de tratado com a Rússia

Os Estados Unidos vão acelerar o desenvolvimento de novos mísseis terra-ar, após a sua saída do tratado INF (Forças Nucleares de Alcance Intermediário) com a Rússia, formalizada nesta sexta-feira (2) – informou o Pentágono.

“Agora que nos retiramos, o Departamento da Defesa continuará plenamente com o desenvolvimento destes mísseis convencionais para lançamento terra-ar, como uma resposta prudente às ações da Rússia”, declarou o secretário da Defesa, Mark Esper.

O chefe do Pentágono afirmou que os americanos começaram a pesquisar sobre estes sistemas de mísseis em 2017, enquanto permaneciam dentro do alcance do tratado INF.

Já que os Estados Unidos cumpriram “escrupulosamente” suas obrigações com o tratado de 1987 até sua saída formal, “estes programas estão nas etapas iniciais”, afirmou Esper em um comunicado.

“O Departamento da Defesa trabalhará em estreita colaboração com nossos aliados, à medida que avançamos na implementação da Estratégia de Defesa Nacional”, acrescentou.

Moscou disse que Washington está cometendo um “grave erro” ao se retirar do tratado e insistiu em que os Estados Unidos abandonaram o acordo para seu próprio benefício, em vez das alegadas violações russas.