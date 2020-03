EUA ultrapassam China em número de casos de coronavírus

Os Estados Unidos ultrapassaram a China nesta quinta-feira, 26, como o país com o maior número de casos de coronavírus confirmados no mundo. O país tem 82.404 casos; a China, 81.782, de acordo com o levantamento em tempo real da Universidade Johns Hopkins. No mundo, já são mais de 520.000 infectados.

No levantamento de casos da Organização Mundial da Saúde (OMS), no entanto, a China ainda tem o maior número de casos. As duas instituições costumam ter discrepâncias na contabilidade dos casos porque usam sistemas diferentes de monitoramento.

A China perdeu a primeira posição principalmente devido à estabilização de novas infecções. Nesta semana, a província de Hubei — epicentro da pandemia — começou a ter sua rotina normalizada após mais de um mês de isolamento.

O crescimento acelerado no número de novos casos nos Estados Unidos já tinha sido destacado pela OMS como um sinal de que o país se tornaria o novo foco da pandemia. A porta-voz da OMS, Margaret Harris, disse nesta semana que a intensidade das contaminações no país estava acelerando.

Mesmo com o crescimento de casos, o presidente Donald Trump tem feito apelos para que a economia do país “volte a funcionar” e minimizado, nas entrelinhas, a necessidade da ampliação da quarentena.

No último domingo, o republicano tuitou que “a cura não pode ser pior do que o problema em si” e disse que futuras decisões sobre como contornar a crise de saúde do coronavírus só serão tomadas ao fim do período inicial de quarentena de 15 dias.

No começo desta semana, o país estava em terceiro lugar na lista de mais casos de coronavírus, atrás da Itália, que desceu para essa posição, mas está próxima de ultrapassar a China.

Número de mortos

Os Estados Unidos chegaram ao primeiro lugar nesta quinta-feira no número de casos, mas quem ocupa a posição em número de mortes é a Itália, com mais de 8.000 mortos. Nos Estados Unidos, os óbitos estão pouco acima de 1.000.

Atrás da Itália, estão Espanha, com pouco mais de 4.000 mortos, China, com pouco mais de 3.000, Irã, com cerca de 2.200, e França, com pouco mais de 1.600 mortos.

Casos no Brasil

Nesta quinta-feira, o Brasil completou um mês desde que o primeiro caso de coronavírus foi detectado no país. Até agora, são 77 mortos e 2.915 infectados. Na lista de países, o Brasil ocupava o 18º lugar nesta quinta-feira.

A primeira morte no Brasil foi registrada no dia 17 de março, em São Paulo. O estado já chegou a registrar mais de 90% dos casos, mas agora está com quase 40%, com 1.052 de infectados. Apesar disso, São Paulo ainda tem o maior número de mortes, 58.