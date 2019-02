EUA: último veterano da Primeira Guerra morre aos 110 anos

Washington – O último veterano americano da Primeira Guerra Mundial, que mentiu sobre sua idade para conseguir se alistar no exército, faleceu aos 110 anos de idade, informou um porta-voz da família.

O representante dos parentes de Frank Buckles disse que o veterano faleceu de causas naturais no domingo, em casa, perto de Charles Town, na Virgínia Ocidental.

Buckles havia comemorado seu 110º aniversário no dia 1º de fevereiro – e, segundo sua família, já não estava muito bem de saúde desde o fim do ano passado.

Buckles foi motorista de ambulâncias no exército americano na Europa durante os combates da Primeira Guerra Mundial, alcançando o status de cabo antes do fim do conflito, de acordo com informações da rede americana CNN.

Encerrada a guerra, trabalhou para a marinha mercante.

Durante a Segunda Guerra Mundial, Buckles foi capturado pelos japoneses nas Filipinas, tendo sido mantido prisioneiro por mais de três anos.