EUA: Trump lamenta incêndio na California e faz alerta no Twitter

São Paulo – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou há pouco os estragos causados pelos incêndios que acontecem na Califórnia. “Mais de 4 mil pessoas estão combatendo os incêndios na Califórnia, que já queimaram mais de 170 mil acres”, escreveu o mandatário em sua conta oficial no Twitter.

“Nossos corações estão com essas pessoas que estão lutando contra as chamas, com os 52 mil cidadãos evacuados e com as famílias das 11 pessoas que falecerem. A destruição é catastrófica.Que Deus abençoe a todos”, afirmou o presidente norte-americano.

Um alerta aos californianos foi feito por Trump. “Os fogos estão se expandindo muito rapidamente (de 80 a 100 acres por minutos em alguns casos). Se as pessoas não deixarem os locais rapidamente, estarão arriscando ser pegas pelo fogo. Por favor, respeitem as ordens para evacuar a região”, apelou Trump. (Caio Rinaldi – caio.rinaldi@estadao.com)