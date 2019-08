EUA terão teste de alerta de emergência na TV e no rádio esta semana

Washington — Um teste do Sistema de Alertas de Emergência dos Estados Unidos será enviado a rádios e televisões dos Estados Unidos na quarta-feira, excluindo celulares, que receberam um alerta presidencial no ano passado, disseram agências norte-americanas nesta segunda-feira.

Este teste avaliará a prontidão do governo dos EUA para alertar os moradores de uma emergência na “ausência de conectividade com a internet” e durará cerca de um minuto, disseram as agências.

O alerta de teste será emitido na quarta-feira às 14h20 (horário da Costa Leste dos EUA) pela Agência Federal de Gerenciamento de Emergências dos Estados Unidos (Fema) e pela Comissão Federal de Comunicações, disseram as agências em um comunicado.

Rádios e televisões receberão a mensagem, mas celulares não, disse a FEMA. Em outubro do ano passado, o governo do presidente norte-americano, Donald Trump, e a Fema emitiram um alerta presidencial para telefones celulares através do sistema de alertas de emergência via internet sem fio.