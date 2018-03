EUA se surpreenderam com oferta de diálogo com Kim

A abertura mostrada pelo líder note-coreano, Kim Jong-un, e sua vontade de discutir seu programa nuclear surpreenderam “um pouco” os Estados Unidos e levaram o presidente Donald Trump a aceitar um encontro – disse o secretário de Estado americano, Rex Tillerson, nesta sexta-feira (9).

“O que mudou foi sua posição, e de uma forma bastante espetacular. E, muito francamente, foi um pouco uma surpresa para nós que se tenha mostrado tão aberto”, afirmou Tillerson nesta sexta em Djibuti, ao fim de um encontro com o ministro das Relações Exteriores desse país, Mahamud Al-Youssouf.

Em consequência dos contatos entre as Coreias do Norte e do Sul, o presidente Donald Trump respondeu positivamente à proposta de Kim Jong-un de se reunir. O encontro pode acontecer antes do final de maio, anunciou na quinta-feira em Washington um alto funcionário de Seul, Chung Eui-yong.

“É uma decisão tomada pelo próprio presidente (Trump)”, acrescentou Tillerson.

“Acredito que seja o informe mais positivo que já recebemos não apenas sobre a vontade de Kim Jong-un, mas sobre seu desejo real de discutir”, declarou o secretário, referindo-se à declaração em Washington de diplomatas sul-coreanos, após seu encontro com lideranças de alto escalão da Coreia do Norte no início da semana em Pyongyang.