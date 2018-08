EUA: Sanções contra Rússia por envenenamento de ex-espião entram em vigor

Nova York – As sanções dos Estados Unidos contra a Rússia pelo envenenamento do ex-espião russo Sergei Skripal e de sua filha, Yulia, no Reino Unido entraram em vigor nesta segunda-feira. O governo de Donald Trump anunciou a intenção de impor as penalidades no início deste mês depois que os EUA determinaram que a Rússia usou ilegalmente uma arma química no envenenamento dos dois.

Detalhes das medidas foram publicadas nesta segunda-feira. As sanções apertam as restrições a exportações de itens sensíveis à segurança nacional, mas fornecem isenções em áreas como a aviação comercial de passageiros. Um segundo conjunto de penalidades pode ser implementado em três meses, a menos que a Rússia forneça garantias de que não usará armas químicas novamente. Essas sanções podem atingir a Rússia com mais força caso visem os bancos estatais.

Moscou nega ter envenenado os Skripals.