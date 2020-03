EUA registram mais de 3 mil mortes por coronavírus e superam a China

As mortes relacionadas ao coronavírus nos Estados Unidos chegaram a 3.393 na terça-feira, superando o número total de mortes reportadas na China e atingindo o terceiro patamar mais alto do mundo, atrás da Itália e da Espanha, segundo uma contagem da Reuters.

As autoridades de saúde pediram aos norte-americanos que sigam as determinações de ficarem em casa e outras medidas para conter a propagação do vírus, que se originou na China em dezembro.

Globalmente, existem agora mais de 800.000 casos da doença altamente contagiosa causada pelo vírus e mais de 39.000 mortes.

A Itália registrou 11.591 mortes, seguida pela Espanha, com 8.189.

Nova York

O número de pessoas que testaram positivo para o coronavírus em Nova York subiu em mais de 9 mil em relação ao dia anterior, a 75.795, com as mortes subindo 27% para 1.550, disse o governador Andrew Cuomo nesta terça-feira.

“O vírus é mais poderoso, mais perigoso do que esperávamos”, disse Cuomo em um briefing diário. “Ainda estamos subindo a montanha, e a principal batalha é no topo da montanha.”